Llaman a no descuidar a los niños ni por un instante en automóviles

By Agencias / Redacción on 03/08/2018

Ciudad Juárez, Chih. – La Dirección de Salud Municipal hace un llamado a los padres de familia, tutores o cuidadores de infantes a no descuidar ni por un instante a los menores de edad en automóviles, ya que esto puede conducir a una fatalidad.

Alrededor del mundo se han presentado casos de niños que son olvidados en los automóviles y que mueren agobiados por el calor por lo que se deben establecer medidas en todas las familias para percatarse de mantenerlos bajo constante vigilancia.

Estos accidentes se pueden prevenir tomando algunas medidas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la organización Safe Kids Worlwide han emitido.

Dichos organismos señalan que mientras al exterior la temperatura ambiente es de 29 grados Celsius dentro del automóvil la temperatura alcanza los 60 grados lo que hace imposible mantener a un ser vivo con vida, por lo que se puede entender que ante el incremento de temperatura ambiental se complica el problema aún más.

Se atribuye esta situación al estrés, la rutina, el pensar mil cosas a la vez lo que ha originado los olvidos de menores en autos.

Deshidratación, impacto directo en el cerebro del menor, son muchas las razones que conducen a fatalidad por un chico olvidado en un auto.

En algunos países se han dado a la tarea de crear dispositivos que alerten a los padres que no han bajado a sus hijos de las unidades motoras, pero si no se tiene acceso a ellos se pueden tomar acciones tan rudimentarias como dejar un aviso o una prenda del bebé en el tablero del carro, una alerta en la agenda del celular o hay una propuesta de un dispositivo elástico que no permita bajarse de la unidad al padre como recordatorio.

Este último dispositivo fue propuesta de un niño de 11 años para un concurso de talentos y lo hizo llamar “EZ Baby Saver”.

La dependencia invitó a las personas a estar atentas y si detectan a un niño abandonado en un automóvil, llamar a los números de emergencia mientras se busca ayuda para abrir la unidad y ponerlo a salvo.

El aparato respiratorio en desarrollo de los niños hace que sean el grupo más vulnerable al golpe de calor, incluso la temperatura corporal de los menores puede elevarse hasta 5 veces as rápido que la de un adulto.

Estas indicaciones aplican también si se ha dejado encerrado en un automóvil a una mascota ya que el resultado y consecuencias son las mismas.