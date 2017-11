¿La tristeza y la baja autoestima pueden afectar mucho la salud?

By Kim Espinoza on 16/11/2017

Mucho se habla de la soledad e incomunicación que existe en estos momentos en el mundo. Paradójicamente, en la era en que las comunicaciones son al instante, donde se participa de redes sociales y se tienen miles de amigos, en la realidad, cada vez hay más personas tristes y en soledad.

Mientras se muestre lo que se siente por dentro con emojis, corazones, me gusta o me enoja y no se pueda hablar frente a frente con alguien de lo que nos ocurre, de la falta de tiempo, de equidad social, de oportunidades y hasta de sueños, continuaremos llevando la mochila de la tristeza y la baja autoestima.

Y esto, según los expertos, incide directamente en la salud mucho más de lo imaginable.

Es que la autoestima hace referencia a la valoración que la persona tiene de sí misma, es lo que cree que es. Así si una persona tiene una alta autoestima o un buen concepto de sí mismo y de sus posibilidades, se va a sentir más seguro, activo y positivo frente a las responsabilidades y retos de la vida.

En cambio, si la persona tiene baja autoestima o un concepto negativo de sí mismo, es común que no se sienta fuerte para afrontar cualquier situación o tarea, sintiendo, inclusive, rechazo y desprecio por sí mismo.

También los psicólogos sostienen que la autoestima influye en la adaptación a situaciones nuevas, al rendimiento laboral y académico, y en la manera en que nos relacionamos con los otros.

De todo esto se infiere que quien tiene alta autoestima se cuida más, se alimenta mejor y más sano, realiza ejercicios y tiene más relaciones personales estables y una vida afectiva más saludable.

Por el contrario, quien tiene baja autoestima es apático, depende emocional y afectivamente de los otros, le es difícil afrontar los desafíos. Y suele aislarse socialmente, sufriendo ansiedad, angustia y tristeza.

Y la tristeza es otra de las emociones que puede minar la salud física ejerciendo influencia directamente sobre el sistema inmunitario, aumentando potencialmente el riesgo de sufrir enfermedades.

Efectos de la baja autoestima y la tristeza en nuestro cuerpo

Algunas de las consecuencias que pueden traer al organismo son:

Desórdenes alimenticios

Son una consecuencia de la baja autoestima. Los abusos con la comida son típicos de este tipo de problemática, ya que se puede usar la alimentación como un medio de escapar de la tristeza y de toda carencia emocional.

Por lo tanto se come más por ansiedad llevando al sobrepeso, obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión.

Debido a que existe una relación directa entre la baja autoestima y la imagen corporal, pueden aparecer enfermedades como la anorexia y la bulimia.

Por su parte, la tristeza también afecta el apetito, aumentando el riesgo de subir de peso, desarrollar diabetes y subir la presión arterial. Esto se debe a que cuando se está triste se disminuyen el número de receptores que perciben el sabor dulce en la lengua, y por lo tanto se ingiere en mayor cantidad.

Ansiedad y estrés

También la baja autoestima puede llevar a la ansiedad y al estrés, lo que afecta negativamente al sistema inmune, exponiéndonos a mayores infecciones. Así como a enfermedades cardíacas y a sufrir más estrés, lo que puede llevar a sufrir un infarto.

Con la tristeza sucede lo mismo, ya que afecta la hormona cortisol que controla los niveles de azúcar en la sangre, la presión sanguínea y hasta la calidad del sueño. Es por eso que se la relaciona con cardiopatías y hasta enfermedades hepáticas y pulmonares.

Trastornos emocionales

Es sabido que la baja autoestima lleva a episodios de tristeza y depresión. Esto se debe a episodios reiterados de falta de valoración de uno mismo, que con el tiempo se vuelven crónicos generando cuadros depresivos. Y la depresión por su parte, lleva al insomnio, dificultad para concentrarse y fatiga.

La tristeza, por su parte, tiene un efecto directo sobre la cantidad de serotonina que es un neurotransmisor que se encarga de mantener el estado de ánimo. Es por eso que al no tener la cantidad suficiente aparece también la depresión, o arranques violentos y hasta obsesiones compulsivas.