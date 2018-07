Importante el uso de porta bebés en automóvil

By Agencias / Redacción on 20/07/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Los niños que no van adecuadamente sujetos con el cinturón de seguridad o aquellos que no van sentados en una silla específica para ellos, pueden resultar gravemente heridos e incluso perder la vida en un accidente automovilístico.

El peso relativamente importante de la cabeza durante la niñez, los hace especialmente vulnerables si salen despedidos, por lo que viajar en vehículos con menores de 10 años de edad, sin el uso de la silla porta infantes, incrementa en un 90% el riesgo de que sufran alguna lesión, razón por la que la Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (Urge), exhorta a utilizarla en cada traslado.

Al viajar en un vehículo automotriz, por ningún motivo se debe sujetar al niño en los brazos, ya que no estará seguro en caso de sufrir un accidente vial. La fuerza del impacto puede lanzar al bebé fuera del vehículo o dentro del mismo, con graves consecuencias para su vida y su salud.

Por ello, la subdirectora de Prevención de Accidentes y Atención Pre hospitalaria, Tania Rodríguez Ang, comentó que además, todo menor debe ir en el asiento posterior del vehículo, y vigilar, de acuerdo a su peso y medidas, que se cumpla con los estándares de seguridad que debe tener la silla porta infantes.

La especialista, mencionó que estas medidas no deben ser utilizadas solamente durante la temporada vacacional, ya que un accidente se puede suscitar en cualquier momento, aun tratándose de distancias cortas de traslado.

Recomendó especialmente, cuidar que las sillas no se encuentren en malas condiciones y que no hayan tenido impactos o hayan sido usadas durante accidentes, ya que esto reduce su seguridad. En este caso, dijo, es importante tomar en cuenta la fecha de caducidad, ya que las partes que sujetan al menor, como el cinto, con el tiempo se van desgastando y no tienen la misma calidad para sujetarlo.

Esta acción preventiva es necesaria y obligatoria, según lo establece la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, en virtud de que los pequeños son más vulnerables que los adultos, cuando se presentan este tipo de incidentes.