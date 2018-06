Quiero trascender como la Presidenta Municipal más honesta de Juárez: Adriana Terrazas

By Agencias / Redacción on 12/06/2018

Ciudad Juárez, Chih. – La candidata del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Terrazas Porras, en reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó que buscará trascender no sólo como la primera mujer Presidenta Municipal de Juárez, sino como la más honesta y con la administración más limpia en la historia.

Los miembros del CCE, representantes de las diferentes cámaras empresariales de Ciudad Juárez, expusieron a la candidata la Agenda Mínima para el Desarrollo, que engloba las necesidades primordiales como son seguridad, , infraestructura que detone y permita el desarrollo económico pero sobre todo, rendición de cuentas claras de las finanzas municipales, a fin de garantizar el bienestar de los juarenses.

Adriana Terrazas, ofreció la creación del Sistema Municipal Anticorrupción para acabar con estos delitos en la administración municipal, así como rodearse de personas expertas, preparadas, de conducta intachable, para encabezar las direcciones y siempre pedir el consenso de las cámaras y colegios antes de nombrarlos.

Asimismo, dijo que cualquier funcionario que incurra en actos de corrupción dentro de su administración, irá a la cárcel porque a veces solamente se les separa del puesto sin castigar como se debe los delitos de esa índole.

“Quiero ser una Presidenta Municipal honesta, que esa sea la principal imagen que deje a la ciudad. Ya no se puede más, Juárez ya no aguanta estas circunstancias, México ya no aguanta los actos de corrupción, hay muchos métodos de transparencia y los habré de aplicar hasta el último momento, quiero ser la Presidenta honesta del Municipio de Juárez” afirmó.

Reiteró que la propuesta de lograr que Juárez sea un nuevo estado, es seria y formal, que no es imposible pero si se requiere de la voluntad de los juarenses y de un Congreso que exija al Gobernador que se le dé a Juárez lo que le corresponde.

Cabe mencionar que una de las principales peticiones hechas por los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, es la de la movilidad urbana y en ese sentido, Adriana Terrazas mencionó que como parte del plan de trabajo, está el construir un anillo periférico que conecte la ciudad que permita llegar de poniente a nor poniente en al menos ocho minutos, ya que actualmente el tiempo es hasta de dieciocho.

“Hay proyectos que están en el IMIP, es una institución que hay que fortalecer, hay que aplicarlos y darle movilidad a la ciudad, por la industria de Juárez” puntualizó.

Adriana Terrazas, firmó ante los empresarios su compromiso con la Agenda Mínima de Desarrollo, misma que dijo, será la guía para llevar las riendas del municipio, siempre de la mano de expertos en materia de desarrollo económico por el bien de los juarenses.