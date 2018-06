Ofrece Adriana Terrazas trato digno y respetuoso a trabajadores del Municipio

By Agencias / Redacción on 01/06/2018

Ciudad Juárez, Chih. – En un ejercicio realizado por primera vez en la historia del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Juárez (STUM) la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Terrazas Porras, expuso la propuesta de convertir a Juárez, en un Estado Libre y Soberano.

Ante trabajadores del Municipio reunidos en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, escucharon la factible y seria posibilidad de que los recursos que se generan aquí gracias a los trabajadores juarenses, se queden para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con más seguridad, mejor infraestructura y servicios justos.

El STUM, se compone por al menos mil 660 agremiados y durante su asamblea abrió las puertas a los candidatos, donde la candidata priista escuchó y respondió las inquietudes más sensibles de los empleados municipales, principalmente, en lo referente a servicios médicos, contratos, jubilación, renuncias y sobre todo, el trato digno a quienes se desempeñan en el servicio público.

“El Sindicato es un derecho de los trabajadores del municipio, no puede ser presa política. He sido trabajadora como muchos de ustedes, empecé desde abajo y en cuatro ocasiones he sido compañera de ustedes y mi trato ha sido respetuoso, esta no será la excepción” se dirigió la candidata a los trabajadores de STUM.

Asimismo, les afirmó que si el voto de los ciudadanos y empleados municipales le favorece, en septiembre de manera inmediata, buscará rera madres solteras trabajadoras del municipio y aumentar las becas de trabajadores que estudian para qunirse con el sindicato para revisar el salario mínimo municipal, las condiciones de trabajo, becas paue sigan ascendiendo su vida sindical, lo que son compromisos muy concretos y viables.

“Tendrán una compañera más de trabajo, no una Presidenta Municipal. Históricamente tenemos la oportunidad de tener una Presidenta que ha crecido igual que ustedes, en la administración pública, no soy ninguna improvisada. He trabajado por muchos años, podría jubilarme por ese tiempo, pero no lo voy a hacer, pretendo servirles y que trabajemos de manera conjunta”.