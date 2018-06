Mocken: vamos a recuperar juntos la paz y la tranquilidad de los juarenses

By Agencias / Redacción on 04/06/2018

Ciudad Juárez, Chih. – “No queremos un presidente violento” dijo Javier González Mocken, al abrir el debate de candidatos a presidente municipal.

Luego de su autopresentación como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia conformada por los partidos: MORENA, Encuentro Social y Del Trabajo, González Mocken expresó que es un honor ser parte del proyecto nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a la vez que enfatizó que aquí nace un proyecto alternativo de ciudad.

“Soy como tú, yo no nací con privilegios, soy producto de la cultura del esfuerzo y del trabajo, y como la mayoría de los juarenses a mi no me han dado nada. Heredé de mis padres firmes valores y principios, un gran amor a mi tierra y el deseo de construir una gran ciudad, donde nuestros hijos vivan en paz y con tranquilidad”, expresó.

El candidato de la coalición, enfatizó que Juárez es una ciudad golpeada por la violencia, y añadió: “no queremos una persona violenta al frente de nuestro municipio”.

Indicó que Juárez es una ciudad que busca permanentemente la paz, donde se quiere la concordia y la conciliación de todos los juarenses, desde el más humilde hasta el más encumbrado.

“Aquí no queremos un presidente violento que se ostente como un hombre golpeador, bravucón y prepotente, no queremos un hombre soberbio que abusa de los derechos más elementales, que se burla de nosotros, que insulta nuestra inteligencia porque tiene la facilidad y los medios para hacerlo”, puntualizó González Mocken.

Al finalizar su autopresentación, González Mocken arengó a los Juarenses a no permitir que nos sigan mintiendo. “Hoy tenemos la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia, de cambiar las cosas de una vez por todas”.

Al abrir el segundo bloque temático del debate, Javier González Mocken sentenció “En este mal gobierno se perdió la paz que tanto nos costó recuperar a los juarenses…”

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció tener dos planes: uno de emergencia para que regrese la tranquilidad en corto plazo y otro para que nunca vuelva la inseguridad y la violencia a nuestra ciudad.

Vamos juntos a recuperar el orden y la paz porque sin paz no hay progreso ni bienestar, porque sin ellas no hay progreso ni bienestar, añadió.

“En mi gestión la policía municipal fue la primera certificada del país, retomaremos los protocolos y procedimientos para lograr la mejor policía de México”, indicó.

Se abatirá la corrupción, la mordida y los abusos de los agentes de seguridad. “no más retenes, no más abusos, no más molestias a los ciudadanos.”.

”En mi gobierno yo daré el ejemplo. No tendrán un alcalde corrupto, no tendrán un jefe de policía corrupto”, añadió.

Javier González Mocken señaló que muy pronto la pesadilla acabará, este mal sueño que empezó con este mal gobierno supuestamente independiente, corrupto y mentiroso.

Ciudad Juárez no merece seguir siendo un conejillo de indias, finalizó en la presentación de su propuesta.

Más tarde en réplica, González Mocken, indicó que una vez más el “independiente” miente al responder a los señalamientos de que fue objeto.

“La información la utiliza de manera perversa, ese que usted indica no fue mi secretario de seguridad pública”, le contestó enfático.

Los primeros dos meses de la actual administración aumentó la violencia en 62.6 por ciento los homicidios dolosos, de octubre 2017 a mayo del 2018 ya son 586 homicidios, mientras que en mayo del 2018 se cometieron 120 homicidios, enumeró:

“Se debe tener muy poco valor y muy poca vergüenza. Esto es producto de su incapacidad y complicidad. No podemos permitir que continúe este gobierno”, finalizó.

“El cambio está de este lado, ya fuimos testigos de cómo el “independiente” pretende seguirse burlando de nuestra inteligencia, afirmando mentiras y fantasiosas historias, nos quiere hacer creer que estamos en disneylandia”, señaló el candiadto, en su mensaje final al cerrar el debate de candidatos a alcalde de Juárez.

Ya basta de abusos, de soberbia y prepotencia, ahora llega a la ciudad un momento en que con alegría se le dará la bienvenida a la recuperación de la paz y la armonía de la ciudad, indicó.

La transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ya nadie la para, sentenció.

La atención para solucionar la terrible inseguridad, es un asunto que ya no se puede posponer, pues la violencia trastoca la vida social y la tranquilidad y la vida diaria de todos los juarenses.

“Hoy tenemos la oportunidad histórica de ser parte de la gran transformación que traerá a esta frontera un mejor mañana, en donde todos vivamos mejor”, dijo.

Como punto final y dirigiéndose a la ciudadanía y al público presente, González Mocken, expresó: “Con humildad y de manera respetuosa te pido tu voto, porque con tu voto Juárez estará del lado correcto de la historia.

Concluido el debate, Javier González Mocken, en entrevista, se declaró como el virtual ganador del debate.

“No nos contestó ninguna” expresa al referirse a su adversario “independiente”. Sin duda que se ganó.

Visiblemente agotado de permanecer prácticamente dos horas de pie, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, añadió “hice énfasis en algunas cosas que no han sido aclaradas, como la venta de esos 50 camiones.”

González Mocken, agregó que es increíble que una ciudad como Juárez, donde se tiene un transporte pésimo, se hayan vendido a otra ciudad los camiones en una cantidad menor, eso no debe suceder.

El candidato consideró que se cumplió con el objetivo de presentar propuestas con concretas, como el de modernizar el sistema de semaforización que hace treinta o cuarenta años no se actualiza.

Otro de los proyectos es el de resolver los grandes problemas de inundación provocado por la lluvias, entre otros proyectos de obra pública, señaló.

Ante los señalamientos de no transparencia durante su gestión que hizo el abanderado independiente, González Mocken, respondió que a él lo avala el resultado de las revisiones a la cuenta pública que realizaron las Auditorias Superior de la federación y del Estado.

Finalmente ante decenas de seguidores que ya le esperaban en el exterior del recinto, agradeció el apoyo y el acompañamiento e hizo el compromiso de redoblar esfuerzos lo que resta de la campaña electoral.