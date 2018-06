Index y Canadevi reciben a Adriana Terrazas y su propuesta “Juárez como Estado”

By Agencias / Redacción on 06/06/2018

Reunión con CANADEVI Adriana Terrazas en INDEX Reunión con INDEX

Ciudad Juárez, Chih. – Los sectores de construcción de vivienda y de industria maquiladora, son dos de los principales desarrolladores de bienestar para el crecimiento poblacional constante que requiere de empleo y hogares en Ciudad Juárez.

Adriana Terrazas, candidata del Partido Revolucionario Institucional, a la Presidencia Municipal de Juárez, se reunió con constructores miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) para hacer compromisos concretos, principalmente, lograr una planeación integral de Ciudad Juárez, dejar la improvisación y llegar a un acuerdo de cómo debe ser el manejo y relación de la autoridad con los desarrolladores de vivienda.

Ofreció a los constructores trabajar de la mano, apoyándose en las cámaras y colegios de ingenieros para nombrar a quienes en su momento y al ser electa Presidenta Municipal, ocupen cargos de vital importancia para el crecimiento de Juárez, como lo son Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Asimismo, les propuso la creación de un manual que especifique requisitos y beneficios para los constructores sin que cada vez que ocurra un cambio de administración, cambien a capricho de la autoridad.

Les explicó que lograr que Juárez sea un nuevo Estado, permitirá a los juarenses tomar sus propias decisiones y aplicar el recurso necesario sobre todo en el área de infraestructura, rubro que afecta de manera directa a los desarrollos habitacionales por la actual falta de pavimentación en gran parte de Juárez, iluminación y sobre todo, seguridad por el difícil acceso que representa.

“Quiero casarlos a ustedes, con la idea de la propuesta que es el eje principal de mi campaña. Es la más seria y más formal de todos los candidatos, unos prometen pavimentar un número de calles pero ¿con qué?” expresó Adriana Terrazas a los constructores.

En tanto que en su reunión con empresarios que conforman el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, Index, expuso que el recurso que la industria maquiladora genera y que fortalece la economía de Juárez, una vez que se logre ser el estado 33 de la República Mexicana, se regresaría hasta siete veces más, en verdadera proporción a lo que la maquiladora aporta al país.

“Mantenemos al resto del país. Mandamos nuestros recursos y vemos como desafortunadamente no llega de manera equitativa lo que se genera. No encuentro otra manera en que podamos abatir el rezago en todos los sentidos y la maquiladora será factor determinante con la aportación de información, de datos que nos puedan dar para nosotros hacer la justificación ante la federación y demostrar por qué Juárez sí puede ser un Estado Libre y Soberano” afirmó.

La candidata a la Presidencia Municipal, explicó que Juárez Estado Libre y Soberano, significa dinero, lo que significa infraestructura y mejor calidad de vida para los juarenses de la industria maquiladora.

“Nuestros obreros, la gente que trabaja con nosotros en la maquiladora, son los más afectados por la falta de infraestructura. Me impactaron por ejemplo las colonias Galeana y Ladrilleras, no porque no las conociera, sino porque cada día es más el rezago, está peor y allá es donde vive la gente que trabaja con nosotros” mencionó.

Aunado a la falta de infraestructura en las colonias, Adriana Terrazas recordó que la inseguridad se disparó de manera alarmante en mayo, durante la actual administración municipal, alcanzando 124 homicidios dolosos en un mes, lo que significó un retroceso de 13 años.

“Eso ya no sucedía en Juárez y lastima la seguridad de los trabajadores porque no sienten seguros, ni seguros de que sus hijos vayan a la escuela o si van a regresar por la inseguridad. Los temas desafortunadamente son recurrentes, no hemos sabido darles las respuestas que necesita la maquiladora y que quiere escuchar de los gobernantes. Hacer de Juárez un estado libre y soberano no significa una separación, solamente queremos justicia” puntualizó.

Cabe mencionar que en la reunión con miembros del Consejo de Index, también estuvieron presentes los candidatos a Diputados Federales del PRI, Hirám Hernández, Lilia Merodio y Adriana Fuentes, además de la candidata a Diputada Local del Distrito 04 Farah Kuri, quienes serán también factor y aliados importantes para lograr hacerle justicia a Juárez.