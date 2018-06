Fortalece conversatorio ciudadano propuesta de convertir a Juárez en Estado: Terrazas

By Agencias / Redacción on 19/06/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Ponentes expertos en materia económica, política e histórica, expusieron los beneficios de que Juárez, se convierta en un Estado Libre y Soberano, propuesta de la candidata a la Presidencia Municipal Adriana Terrazas Porras.

El historiador Filiberto Terrazas, cronista de la ciudad y abogado, participó con el tema relativo al contexto histórico de la iniciativa, rememorando que se trata de un anhelo histórico de los juarenses.

Dijo que la propuesta de que Juárez sea un Estado Libre y Soberano no es nueva, pues surgió gracias a un grupo de profesionistas e intelectuales encabezados por Antonio López Bustamante a raíz de la negligencia económica, social, educativa que se vivía en su momento la frontera.

“Lo llamaron a Chihuahua, el Gobernador Óscar Flores. Lo invitó a comer y luego lo subió un helicóptero y en un momento dado, el Gobernador le dijo: ‘cuidado, no se vaya caer’ y ese fue el método más convincente parar que bajar la guardia el Licenciado López” narra el historiador juarense.

Reiteró que se suma a la propuesta de Adriana Terrazas pues la negligencia continua por parte de los gobiernos que han pasado y por ende, los juarenses se sumarían a la propuesta con todos los sectores más allá incluso, de partidos políticos.

En tanto que el Maestro Miguel Ángel Calderón quien actualmente encabeza CANACINTRA Juárez, es catedrático de la UACH y la UACJ, economista destacado de Juárez, habló sobre casos relacionados con la iniciativa y puso ejemplo el caso de Quintana Roo, que hasta 1974 logró comprobar su capacidad de gestión y sostenimiento económico, situación que no le es ajena a Juárez, pues representa al menos el 42% de la economía del estado.

“La capacidad de gestión que tiene la frontera no se parece a la de ninguna otra parte del país. Hoy tenemos la posibilidad de usar ese mismo argumento de Quintana Roo, ese es el concepto fundamental de Juárez, la capacidad de gestión y sostenimiento, podemos generar muchos más recursos, pero ese potencial tenemos que desarrollarlo mucho más” afirmó el economista.

El politólogo de la UNAM César Alarcón Gil, ha trabajado su actividad académica en los procesos políticos en entornos violentos, ha realizado varias investigaciones sobre el caso de Juárez y Chihuahua, uno de los trabajos comparativos de Juárez-Bogotá-Medellín-Río de Janeiro, fue financiado por el gobierno de Canadá y el último trabajo que ha presentado sobre Chihuahua fue expuesto en el Colegio de México y publicado por el Senado.

“La cuestión dentro de esta dinámica es cómo vamos a negociar. Frente a la federación tiene un peso decisivo, el punto es generar una estrategia social donde esto sea posible, trascendiendo la lógica partidista” afirmó sobre Juárez Libre y Soberano.

Añadió que lo importante será mantener los escenarios el ideal, real y el posible de acuerdo a lo planeado, es decir, tener una respuesta básica para las preguntas que surgirán alrededor de la propuesta, todo sin renunciar al planteamiento inicial.

“No es cuestión de un día, pero si se mantiene el peso suficiente, hay que entonces, generar los mecanismos como sociedad para poderlo hacer” puntualizó.

Finalmente, Carlos Murillo, académico especialista en Sociología del Derecho de la UACJ concluyó en que la propuesta de convertir a Juárez en estado, no es más que la necesidad de los juarenses de cambiar la realidad de la frontera, que tiene cincuenta años perdiendo.

“Se le ha dado poco, pero no es suficiente ni lo que merece ni lo justo. Es momento de que este movimiento trasciende generacionalmente. Lo escuché de mis padres y tendrá que continuar en la siguiente generación; no es un proceso corto, Ciudad de México no se logró en un año” mencionó el experto en sociología.

Finalmente, la candidata a la Presidencia Municipal de Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, Adriana Terrazas Porras, cerró el primero de varios conversatorios que se planea realizar por un Juárez Libre y Soberano.

“A mí ya me subieron al helicóptero, nada más que no me bajé ni permití que me bajaran ni me voy a bajar ni me voy a bajar aunque me quieran tirar” expresó la candidata en referencia a la anécdota del historiador Filiberto Terrazas.

Adriana Terrazas, recordó que la iniciativa de convertir a Juárez en Estado, responde a la historia local desde el momento en que lo propuso Antonio López Bustamante hasta la parte en que es importante aprender de las experiencias positivas como Ciudad de México y de la negativa que hubo en la Laguna, para fortalecer la iniciativa.

“Quiero anunciar que vamos a formar un observatorio de casos regionales, donde se revisarán con académicos los casos. Estoy convencida de que mi propuesta es la única solución que podemos tener para Juárez” finalizó la candidata del PRI.

Cabe mencionar que al conversatorio acudieron candidatos a diputados del PRI, planilla de regidores así como catedráticos universitarios y público en general.