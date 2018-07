Estábamos preparados: Mocken

By Agencias / Redacción on 19/07/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Esta mañana el presidente municipal electo, Javier González Mocken, cito a rueda de prensa para fijar su postura con motivo de la impugnación que la noche de ayer, Armando Cabada, el candidato perdedor interpuso ante el órgano electoral, así como del mismo recurso que él mismo, por conducto de sus representantes, interpusiera en respuesta.

En la conferencia comentó que hubo recuento voto por voto y como resultado del mismo recibió constancia de mayoría que lo acredita como Presidente Municipal Electo y que en ese mismo carácter es que manifiesta que “hay un mal perdedor, un perdedor que no acepta, no sabe perder, no sabe cumplir su palabra a los juarenses que después del voto por voto el aceptaría los resultados”.

Por otro lado, comentó que el seguimiento dado por el candidato perdedor y actual presidente municipal en funciones, Armando Cabada Alvídrez, “fue una estrategia electoral y jurídica para conseguir que el equipo (de la Coalición Juntos Haremos Historia), se confiara y no presentara una impugnación a lata que pudiera entorpecer las intenciones estratégicas jurídicas de su mal equipo jurídico”.

Dijo sentirse gratamente sorprendido con la impugnación que “el equipo jurídico del Comité Ejecutiva Nacional de Morena preparó y presento, antes de las 12, en la ciudad de Chihuahua, en el que impugna 112 casillas que son cuestionables para el triunfo del Sr Cabada”.

Comentó que “todo el manejo del Sr. Cabada ha sido mentir a la sociedad”.

“Tenemos ya establecida una estrategia jurídica que sin duda que nos dará resultados y obviamente una defensa de lo que el este invocando en el órgano electoral. Sin duda creemos que la justicia va a ser a nuestro favor”, agregó.

“Este día, por cierto, vamos a presentar denuncia formal en su contra, donde ya esta debidamente encuadrado el delito de peculado, por haber utilizado tiempos y recursos públicos en ejercicio de su función pública encomendada por el pueblo para su provecho personal”, abundó.

A pregunta expresa de un reportero presente sobre la opinión de Cabada del Consejero Presidente de la Asamblea dijo “no comparto… es un hombre muy preparado, pero además con que calidad moral se puede criticar a un hombre que tiene licenciatura y maestría a una persona que no terminó ni la preparatoria”, concluyó.