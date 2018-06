Adriana Terrazas, la mejor propuesta para hacerle justicia a Juárez

By Agencias / Redacción on 04/06/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Con las mejores propuestas y la experiencia necesaria para llevar a Ciudad Juárez a ser un Estado Libre y Soberano, Adriana Terrazas Porras, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Juárez, presentó en el Debate 2018, su plan de trabajo para y por los juarenses.

Adriana Terrazas, ofreció dos alternativas: Ir al fondo del problema y permitir a Juárez quedarse con su riqueza o seguir igual, con gobiernos que simulan que trabajan.

Demostró que los otros candidatos, no quieren a Juárez, se oponen a la propuesta de que sea Libre y Soberano porque sus intereses políticos pesan más, aún y cuando los juarenses viven un rezago desde hace más de 50 años en todos los rubros.

“Les pido no hacerle caso a quienes se oponen, quien diga que no se puede, es porque no quiere a Juárez” afirmó.

Evidenció con datos duros, que se ha invertido muy poco, tanto por parte de la Presidencia Municipal como el Estado, con apenas 18 millones en 18 meses y dos años completos sin obra en Juárez.

“Juárez está Acabada por los baches…y apagada por Cabada. Dicen que mi propuesta es imposible ¿Y el tren ligero? ¿Y pavimentar 500 calles? ¿y el Juárez iluminado? ¿Con qué dinero?” cuestionó.

Llamó a los juarenses, a apoyar la posibilidad de que Juárez sea el estado número treinta y tres de la república, para con el dinero de los juarenses, terminar obras en abandono como los dos hospitales, el Centro de Convenciones y el proyecto de control pluvial contra inundaciones.

Afirmó que ni a González, Galindo o Cabada, hay forma de creerles, pues están haciendo promesas imposibles de cumplir si no existe un presupuesto propio con el cual lograrlo; como muestra es lo poco que se invierte en obra pública por parte del municipio y el estado, además, cuando ha llegado un recurso federal, se ha aplicado de manera errónea, beneficiando a amistades que terminaron edificando en ríos y diques, poniendo en riesgo a miles de juarenses.

“Sus proyectos son inviables en una ciudad sin presupuesto. Pavimentar 500 calles por año, hacer uno o varios trenes solo será posible cuando Juárez sea un Estado Libre y Soberano” refrendó Adriana Terrazas.

La violencia, es una de las preocupaciones más profundas de los juarenses, sobre lo cual, la candidata del Partido Revolucionario Institucional, expuso que en mayo de 2018 y bajo el gobierno de Cabada, Juárez retrocedió ocho años, con un total de 124 homicidios dolosos en un solo mes.

“La respuesta no es, únicamente, tener más policías o más patrullas se requiere de una estrategia donde la prevención sea el eje principal. Para eso necesitamos implementar estrategias con herramientas tecnológicas en la prevención y modernizar, capacitar, profesionalizar y dignificar a los cuerpos policiacos”.

Durante un año y medio, los juarenses han podido comparar a los gobiernos del PRI con los gobiernos del PAN con Javier Corral en el Estado y el Independiente, Cabada. Adriana Terrazas, con su propuesta en el debate, reafirmó que el cambio que buscaban los juarenses, fue un rotundo fracaso y que es momento de recordar la famosa frase de “la reversa, también es cambio”.

En su intervención sobre la seguridad, dio a conocer que durante el último año de gobierno del PRI en Juárez, la cifra de homicidios, cerró en 353, en tanto que el caso de Cabada, alcanzó los 72 homicidios por mes, llegando a 860 en un solo año.

“Los homicidios no los generan sus enemigos políticos, sino su incapacidad para gobernar” afirmó.

En el tema de corrupción, recordó que su experiencia como Diputada Federal la respalda, pues participó en la discusión y aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y propuso la creación de un Sistema Municipal Anticorrupción para que combata este gran problema social desde el eslabón gubernamental más cercano a la gente que es el

“La corrupción lastima a la sociedad y sobre todo a la sociedad juarense, como Presidenta Municipal presentaré mi declaración patrimonial como lo he hecho cada año, los funcionarios deberán hacer lo mismo y cárcel a quien cometa actos de corrupción” puntualizó.

Al cierre del debate, Adriana Terrazas, fue clara: Juárez ya no puede más.

“No importa si el siguiente presidente es del PRI o de cualquier otro partido, si no logramos que Juárez sea un Estado Libre y Soberano, aquí vamos a estar de nuevo en tres años discutiendo propuestas superficiales”.

Cabe mencionar, que la candidata priista, expuso los motivos por los que es factible que Juárez se convierta en Estado:

Está en la Constitución: Baja California sur, Quintana Roo y la Ciudad de México ya lo hicieron.

Hacer de Juárez un Estado se justifica porque aquí con el 39 % de la población se genera 52% de los empleos.

Hacer de Juárez un Estado es un acto de justicia porque con el 39 % de la población se recibe menos del 10% del presupuesto de inversión estatal.

Hacer de Juárez un Estado no puede esperar más, hay tres veces más pobres que Chihuahua tres veces más en rezago educativo; tres veces más de personas sin acceso a salud.

“Mi propuesta, es una convocatoria para todos, para las amas de casa, para los empresarios, para los trabajadores, para los profesionistas, para los maestros y estudiantes para todos aquellos que quieran a Juárez. Los tres ex presidentes ya tuvieron su oportunidad no quisieron y no pudieron yo sí puedo y estoy decidida a lograrlo. Vota PRI, vota por Adriana Terrazas” finalizó