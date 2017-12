Realizarán Barrileada en beneficio de Santa Claus Bombero

By Agencias / Redacción on 08/12/2017

Ciudad Juárez, Chih.- Con el propósito de sumarse por sexta ocasión a la colecta de juguetes de Santa Claus Bombero, este sábado la Liga de Rodeo NBHA México realizará un evento de Circuito de Carrera de Barriles.

La entrada al evento no tendrá costo, sin embargo, para ingresar es necesario llevar un juguete nuevo o usado pero en buenas condiciones, que no sea bélico ni que use baterías, indicó el representante del equipo José Luis Mayrán.

El evento se llevará a cabo el sábado 9 de diciembre, a partir de las 12 del día en la Arena Seyffert, ubicada a un costado de las Anitas.

“Invitamos a la gente, son seis años trabajando en este proyecto donde nos hemos sumado y para nosotros es alagador ser parte del mismo y poner nuestro granito de arena. Llevamos seis años y no pensamos parar”, indicó Mayrán.

Por su parte, el jefe de Bomberos, Alfredo Salas Morales, agradeció a los promotores por el apoyo que le brindan a la campaña y dijo que gracias a este tipo de eventos, aumenta el número de juguetes que se requieren para este 24 de diciembre, ya que la colecta se encuentra baja.

Durante el evento, un bombero abrirá el espectáculo con un estandarte, y posteriormente se realizarán las diversas participaciones de los 80 competidores.

Alejandra Moreno, quien forma parte del staff del equipo NBHA informó que el evento es familiar y será una competencia estatal, por lo que se contará con la presencia de los más destacados en la carrera de barriles del Estado de Chihuahua.

Además, indicó que acudirán participantes de Camargo, Cuauhtémoc, Casas Grandes, Buenaventura y de la localidad.

“La intensión es apoyar al cuerpo de Bomberos, por lo que el donativo que esperamos es un juguete por cada persona que asista, queremos facilitarles a los bomberos en su labor que hacen cada año para la gente que no tiene recursos esta navidad”, dijo por su parte Mayrán.

Bomberos cuenta con 10 estaciones donde la ciudadanía también puede llevar sus juguetes, ya que el reparto de obsequios se realizará en Noche Buena.