Quiere Justin Ávalos mantener su puntería ante Dorados

By Agencias / Redacción on Mayo 11, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – Con la motivación a tope después de su actuación en el segundo juego de las semifinales ante Dorados de Chihuahua, donde el Club de Basquetbol Indios obtuvo el triunfo por 98 a 119, Justin Ávalos se reportó listo para dar otra cátedra.

“Me siento bien, sabíamos que podíamos jugar en contra de cualquiera, venimos con confianza a pesar de que el otro equipo no ha perdido muchos juegos, nosotros estamos seguros, no importa que el otro equipo sea el mejor, nosotros jugamos fuerte”, comentó Ávalos.

Consciente de que los 20 puntos que anotó en la victoria aborigen fueron fundamentales, Justin sabe que pudo haber hecho más, destacó la confianza que le dieron sus compañeros.

“Ese fue el crédito de mis compañeros y a pesar de que falle cinco tiros volví a entrar en el segundo y el equipo me siguió pasando la pelota y me pusieron en la posición de anotar, los debo a ellos porque sin ellos no hubiera podido”, agregó.

Respecto a lo que espera la afición para el tercer juego de las semifinales, Ávalos dijo “voy a hacer lo que siempre hago tratar de ser un arma, estirar el piso, darle más espacio a Miles, Alex (Garay) y René (Esparza) para ir a la canasta, tratar de traer todo al juego para ganar”, puntializó.

El conjunto que dirige Jesús Aragón recibirá el viernes 12 y sábado 13 de mayo a los Dorados de Chihuahua, lo que corresponde a los juegos 3 y 4 de las semifinales de la Liga de Basquetbol Estatal.

Los juegos comenzarán a las 7:00 de la tarde y el precio de la entrada general será de 30 pesos. Los niños menores de 12 años entran gratis.