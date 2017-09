Presenta Club de Futbol Soles a equipo y nueva piel

Ciudad Juárez, Chih. – El Club de Futbol Soles presentó al equipo y su nuevo uniforme con el que jugará la temporada 2017-2018 de la Tercera División.

El director técnico Rafael Guzmán estuvo acompañado por el director deportivo, Óscar Sánchez; el coordinador del Deporte Federado, Roberto Ortigoza y los jugadores Édgar Gutiérrez, Arath Balderas, Héctor y Juan Carlos Espino.

En cuanto a los uniformes, el conjunto de local será en color blanco la camiseta con vivos en negro, con pantaloncillo del mismo color, la vestimenta de visita será en color rojo con franjas negras tanto en cuello y mangas.

Durante la conferencia se presentó el trofeo obtenido al ganar la final del Grupo 14, en la temporada 2016-2017.

También se hizo la invitación a que se unan al apoyo a los damnificados por el sismo que se suscitó en el centro del país. Los jugadores estarán a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio 20 de noviembre recibiendo víveres para después enviarlos a las ciudades afectadas.

Guzmán Ortiz dio a conocer la nueva modalidad de competencia donde se elimina la final entre dos grupos para avanzar a la liguilla, ahora se retoma parte del formato anterior donde el país se divide en zona norte y sur y quedarán 16 representativos de ambas zonas que se irán eliminando hasta sacar a los ganadores de cada uno de ellos para enfrentar la final que tendrá un solo ascenso.

Soles debutará el 01 de octubre ante Chinarras de Aldama, partido correspondiente a la jornada 2, debido a la postergación de todas las ligas del balompié mexicano, debido a las afectaciones que ocasionó el sismo, el martes pasado.

Equipo

Porteros

1. Carlos Javier Pichardo

31. Jorge Valencia

Defensas

17. Alexis Márquez

3. Édgar Gutiérrez

5. Andrés Sotelo

18. Héctor Espino

22. Juan Carlos Espino

11. Sebastián Gómez

21. Irving Olivas

Medios

10. Adrián Rodríguez

15. Arath Balderas

7. Brayan Assael Macareno

14. Brandon Sigala

6. Christian Osorio

8. Miguel Ángel Díaz

13. Edson Huerta

2. Brayan Misael Herrera

Delanteros

19. Alexis Juárez

12. Cristopher Martell

16. David Samaniego

Calendario de Soles de Ciudad Juárez

Jornada 1 • Fecha pendiente Soles vs Durango

Jornada 2 • 01/10 Chinarras vs Soles 17:00 hrs.

Jornada 3 • 07/10 Soles vs Fut Premier 14:30 hrs.

Jornada 4 • 15/10 La Tribu vs Soles 15:00 hrs.

Jornada 5 • 21/10 Soles vs UACH 14:30 hrs.

Jornada 6 • 27/10 Héroes de Caborca vs Soles 19:00 hrs.

Jornada 7 • 04/11 Soles vs Xoloitzcuincles 14:30 hrs.

Jornada 8 • 11/11 Victoria vs Soles 16:00 hrs.

Jornada 9 • 18/11 Soles vs Toros 14:30 hrs.

Jornada 10 • 25/11 FC Juárez vs Soles 11:00 hrs.

Jornada 11 • Soles descansa

Jornada 12 • 09/12 Soles vs Cimarrones

Jornada 13 • 16/12 Tiburones vs Soles 17:00 hrs.

* El horario es local de la ciudad donde se jugará.