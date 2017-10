Indios LNBO no da señales de vida

By Afición Juárez on 09/10/2017

Ciudad Juárez, Chih. – Aunque los directivos del equipo Indios de Juárez que hasta la temporada pasada militó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) han declarado de forma no oficial, que el equipo continuará su participación en la LNBP, los hechos muestran otra cosa.

A dias de que inicie oficialmente la temporada 2017-18 y que el equipo juarense abra como visitante ante Abejas de Guanajuato el 20 de octubre, la directiva de forma no oficial informó que había participado en el draft de la LNBP y fuera de eso, no se ha sabido de pretemporada, si seguirá el mismo coach, de los jugadores que integrarán el plantel, de refuerzos, del uniforme, de abonos para la temporada, de patrocinadores, de alguna presentación oficial, etc.

En contraparte Toros de Nuevo Laredo anunció a su coach, Mineros de Zacatecas informó de try outs, Capitanes y Correcaminos presentaron a su plantel, y Panteras de Aguascalientes preparó un cuadrangular para tener juegos de pretemporada solo por mencionar la actividad que se ha dado en otras plazas.

Si es que sigue en activo el equipo juarense para la ya próxima temporada, no se deben tener altas expectativa a menos de que a punta de billetazos armen un verdadero trabuco que no necesite de pretemporada.