Enfrenta Indios a Dorados en semifinales

By Agencias / Redacción on Mayo 5, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – El Club de Basquetbol Indios se reportó listo para enfrentar los dos primeros juegos de la serie semifinal ante Dorados de Chihuahua que se desarrollaran en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo el viernes y sábado a partir de las 8:00 de la noche.

Indios clasificó a las semifinales al barrer en tres juegos a Cerveceros de Meoqui, mientras que Dorados hizo lo mismo ante Pavos de Nuevo Casas Grandes.

El quinteto que dirige Jesús Aragón sabe que será una serie complicada donde las estrategias serán fundamentales para traerse una victoria.

“Va a ser una serie de estrategias, hay que utilizarlas todas llevamos un costal de estrategias, puede que una pegue en el primer juego y que otra funcione en el segundo. Tenemos que ir por un juego a Chihuahua y no sabemos cuál de los dos va a ser o cuando vayamos a utilizar la estrategia adecuada con ellos, pero estamos bien estamos sanos no hay lesiones, estamos unidos es un gran grupo que son jóvenes y tienen un gran compromiso para sacer el nombre de Ciudad Juárez adelante”, comentó el coach “Parral”.

Los jugadores del conjunto teporaca saben que no es una serie cualquiera, es un duelo donde además de jugarse el boleto a la final está de por medio el orgullo, en el que se enfrentan en una “guerra civil”.

El cuadro fronterizo clasificó a los playoffs como quinto lugar y Dorados se ubicó en el primero. Al cuestionarle al “Parral” si Indios llega como el “caballo negro” a esta semifinal respondió que “sí y no. Lo veo como el ‘caballo negro’ porque no somos una nómina tan grande como los otros equipos y no lo veo porque Juárez ha sido tradición en el estado, en todos los campeonatos estatales de cualquier categoría que vaya está en las semifinales y la liga estatal profesional de Chihuahua no podía ser excepción, Juárez estaba obligado a estar en semifinal porque forma parte de los primeros cuatro grandes del estado, aquí han pasado excelentes basquetbolistas y han tenido excelentes historias de basquetbol, tenemos que estar dentro de los cuatro todo el tiempo, así que por ese lado no lo veo como el ‘caballo negro’, lo veo como un equipo que nadie quería enfrentar en la semifinal”.

La serie previa a la final entre Indios y Dorados consta en ganar tres de cinco partidos, los primeros dos serán en Chihuahua, los juegos tres y cuatro se realizarán en Ciudad Juárez y el quinto sería en la capital de estado. Cabe señalar que los dos últimos juegos se llevarían a cabo en caso de ser necesario.