David Samaniego: preseleccionado al equipo de Tercera División Profesional

By Agencias / Redacción on 01/03/2018

Ciudad Juárez, Chih. – El delantero de 16 años, David Samaniego de la Rosa ha sido convocado para integrarse a la preselección de la Tercera División, la concentración se llevará a cabo del 4 al 9 de marzo de 2018 en Toluca Estado de México.

La Federación Mexicana de Fútbol convocó a la Integración de la Selección de la Tercera división profesional, en Ciudad Juárez comenzaron las actividades para la búsqueda de los jugadores que integrarán a la Selección, jugadores menores en las categorías 2002, 2003 2004, registrados en todos los Clubes pertenecientes a esta división fueron parte del proceso de selección.

“Fue una noticia muy agradable, que me hizo sentir orgulloso de lo que estoy haciendo; es una gran oportunidad que no debo desaprovechar, no se dan todos los días y voy muy entusiasmado a representar a Ciudad Juárez y a mi equipo Soles.” comentó el delantero.

La búsqueda de la Preselección 2002 y Menores de la Tercera División Profesional concluyó, ayer martes 27 de febrero, la gira de Detección e Impulso de Talento para conformar la Selección TDP, finalizó sus actividades este martes en las instalaciones de la Nueva Casa del Fútbol en Toluca, Estado de México.

Tras realizar 14 jornadas de trabajo en 12 ciudades, un total de 52 Jugadores serán parte de la concentración que tendrá lugar del 4 al 9 de marzo en la capital mexiquense, en busca de la lista definitiva de 24 futbolistas. Los seleccionados fueron informados a través de sus Clubes.

David busca sobresalir y formar parte de la selección “Me va dar mucho gusto representar la camiseta de México, demostrar las habilidades que he desarrollado estando en tercera división, tener fe, confianza, dar mi mayor esfuerzo y no dejar de trabajar por mis sueños.”