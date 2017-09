CF Soles pasa al grupo 13 de la tercera división

Ciudad Juárez, Chih. – Tras el movimiento en el calendario y de grupos que realizó la Tercera División, el Club de Futbol Soles sigue realizando su pretemporada de manera regular, a pesar de los diferentes ajustes que tuvo que hacer el entrenador Rafael Guzmán.

El Grupo 14, al que pertenecía el equipo del “astro rey” junto con los demás conjuntos, desapareció, pero se agregaron al Grupo 13, donde buscarán cumplir con el gran sueño.

“El hecho de que en el Grupo 14 solo haya nueve equipos, llevó a la rama a reagrupar las zonas y el 13, que ahora es en el que estamos, lo dividió en dos, la Zona Norte de Sonora que es Hermosillo, Caborca y Puerto Peñasco los mandó a competir a este Grupo y la Zona Centro Sur, que es Culiacán, La Paz y otros los mandó al grupo 11 donde juega Jalisco y Nayarit”.

“El torneo se jugará de ida y vuelta entre los 13 equipos, esto generó que se desfasára un poquito el inicio de nuestro grupo para el 22 de septiembre que es cuando arrancamos”, comentó el estratega.

Soles competirá con los equipos Tiburones de Puerto Peñasco, Cimarrones de Sonora, Club Durango, FC Juárez, Chinarras de Aldama, FC Toros, Fut Premier, CV Victoria, La Tribu de Ciudad Juárez, Xoloitzcuincles de Caliente, Universida Autónoma de Chihuahua y Héroes de Caborca.

“Ya hay un rol, ya hay un sistema, calificarán tres, el primero pasa directo y el segundo y tercero jugarán por el boleto a la final, que sería contra el primero del grupo”.

Respecto a este cambio Guzmán Ortiz dijo que “es un cambio a favor, porque vas a jugar con otros equipos, vas a aumentar un poco la emotividad del grupo, conocer nuevas plazas, nuevos equipos, pero nos perjudica un poco en cuanto al macro que teníamos preparados tienes que modificar, te desfasa en los aspectos físicos, técnicos y hay que reajustar y eso al jugador no le agrada tanto, pero son reglas y ya están así y hay que seguir adaptando todo lo nuevo a esta temporada”.

Aunque asegura que es benéfico “por el trabajo de futbol, estaremos más cerca de lo requerido, no en cuanto a las fases que se tenían planeadas que se van a tener que adaptar a las fechas nuevas”.

A tres semanas de iniciar el torneo el profesor “Rafa” aseguró que “el equipo ya estará en un 70 por ciento, habrá tiempo suficiente para llegar al 75 u 80 y el resto se va a adquirir en la temporada”.

Calendario de Soles de Ciudad Juárez

Jornada 1 • 23/09 • Soles vs Durango 14:30 hrs.

Jornada 2 • 01/10 • Chinarras vs Soles 17:00 hrs.

Jornada 3 • 07/10 • Soles vs Fut Premier 14:30 hrs.

Jornada 4 • 15/10 • La Tribu vs Soles 15:00 hrs.

Jornada 5 • 21/10 • Soles vs UACH 14:30 hrs.

Jornada 6 • 27/10 • Héroes de Caborca vs Soles 19:00 hrs.

Jornada 7 • 04/11 • Soles vs Xoloitzcuincles 14:30 hrs.

Jornada 8 • 11/11 • Victoria vs Soles 16:00 hrs.

Jornada 9 • 18/11 • Soles vs Toros 14:30 hrs.

Jornada 10 • 25/11 • FC Juárez vs Soles 11:00 hrs.

Jornada 11 • Soles descansa

Jornada 12 • 09/12 • Soles vs Cimarrones

Jornada 13 • 16/12 • Tiburones vs Soles 17:00 hrs.

* El horario de juego es hora local del estadio sede.