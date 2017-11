Buscaremos ser sede de Olimpiada Nacional: Corral

By Agencias / Redacción on 21/11/2017

Ciudad Juárez, Chih. – El gobernador Javier Corral Jurado anunció esta mañana, durante la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte, que habrá más presupuesto para impulsar el deporte en el estado y un apoyo decidido para que Chihuahua sea la próxima sede de la Olimpiada Nacional.

“En el 2018 uno de los rubros que va a recibir un aumento considerable en el presupuesto será el Instituto Chihuahuense del Deporte, no solo porque vamos a desarrollar nuevos programas y porque vamos a poder incorporar exigencias tanto de asociaciones como de distintas disciplinas; sino incluso, porque vamos a volver a competir para que Chihuahua sea sede de la Olimpiada Nacional en nuestro estado”, señaló.

Dijo que su gobierno tiene todo el propósito de hacerlo, toda vez que se está elaborando el Presupuesto 2018 “ya que estamos teniendo más claridad sobre nuestros ingresos, los ahorros, las reubicaciones, pero sobre todo porque ya vamos a poder nosotros presentar al Congreso un presupuesto basado en nuestro Plan Estatal de Desarrollo”.

Por primera vez en la historia de Chihuahua, el Premio Estatal del Deporte se entregó a cuatro deportistas, a cuatro entrenadores y se otorgaron estímulos económicos por un total de 230 mil pesos entre los galardonados, en congruencia con la política de la actual administración estatal, de apostarle a este rubro como un instrumento fundamental de la recomposición social.

En acto celebrado en el Salón Rojo de Palacio, el gobernador Javier Corral entregó el premio en su Edición 2017 a Julio César Salazar Enríquez (Atletismo), quien obtuvo el primer lugar y recibió 60 mil pesos; en segundo se ubicó Rosa Leticia Cook Martínez (Atletismo), obteniendo con ello 30 mil pesos; en tercero, quedó Miguel Ángel Luévano, (fútbol) por lo cual obtuvo 15 mil pesos y Luis Gabriel Salazar Márquez (tae kwon do) quien se llevó 10 mil pesos.

En la categoría de entrenadores, el primer lugar correspondió a Cosme Rodríguez Sánchez (atletismo) con 60 mil pesos de premio; en segundo, Mario Romero Kuchle (tae kwon do) con 30 mil pesos; en la posición número tres, Diego López Aguilar (fútbol) por lo cual ganó 15 mil pesos y a Nicolás Torres Pérez (natación), en cuarto lugar, se le entregaron 10 mil pesos.

En su mensaje, el gobernador declaró: “Hemos hecho un esfuerzo para aumentar el monto del premio, porque en el primer año la situación económica fue difícil, ahora sin tener el problema resuelto, vienen mejores tiempos para Chihuahua en diversas áreas como la deportiva y la cultural”, dijo.

Dijo que actualmente se conforma el Presupuesto Estatal 2018 y uno de los rubros que recibirá un aumento considerable es el Instituto Chihuahuense del deporte y Cultura Física, porque desde el principio de la administración se decidió apoyar con todo al deporte y a la fecha se han recuperado 19 espacios deportivos.

El talento de sus deportistas no deja de enorgullecer a Chihuahua con cada triunfo y con cada nueva marca que alcanzan y, explicó, que por primera ocasión se premia a más de un deportista y más de un entrenador, en un acto de justicia para aquellos que se desempeñan exitosamente en diferentes disciplinas.

“Vamos a desarrollar nuevos programas y vamos a volver a competir por la sede de la Olimpiada Nacional, lo cual significa un esfuerzo extraordinario para las finanzas estatales, porque será patrocinada por el Gobierno Federal y por la administración estatal”, informó.

El jefe del Ejecutivo lamentó que hace dos años, ya comprometida la sede de esta justa, se canceló porque había recursos para otras cosas y no para el deporte, ahora por el contrario se destinan muchos más recursos a esta área y se competirá con Colima, Querétaro, Jalisco y Nuevo León por la sede nacional, por lo cual ya se realizan las previsiones presupuestales correspondientes.

Expresó que la apuesta será por el apoyo y la capacitación a los entrenadores, porque ahí en donde se encuentra de pilar del alto rendimiento y de los buenos resultados a mediano y largo plazo.

Javier Corral dio a conocer que en activación física, en relación al año anterior, se creció casi en un 500 por ciento; en conservación y mantenimiento de infraestructura, se creció un 200 por ciento más, que en toda la administración anterior y se continuará con el programa de recuperación de espacios públicos, que deben permanecer así, pero no solamente para intereses privados, en todo caso, se realizará bajo un esquema de asociación público-privado.

Manifestó que el deporte promueve valores como el respeto, la cooperación, la tolerancia, la inclusión y la empatía entre muchos otros; es un gran formador de líderes, por lo cual uno de los programas de nueva creación será deporte con valores, para fomentar la sana competencia y premiar la práctica de los mismos.

Celebró la nueva relación con la Comisión Nacional del Deporte que permitió la autorización de tres academias en Chihuahua.

Al pronunciar su discurso, el ganador del Premio, Julio César Salazar, dijo que sus compañeros deportistas y entrenadores son orgullo para la sociedad chihuahuense y agradeció a sus padres, a su entrenador Rubén Arikado, así como a su equipo de trabajo.

“No se rindan, luchen por sus sueños, no hay límites más que los que uno se pone, el camino para alcanzar las metas no es sencillo, no existe fórmula o receta mágica para conseguirlo de una manera rápida, pero con dedicación, esfuerzo y paciencia podemos alcanzarlas”, enfatizó el atleta.

Señaló que más que ser deportistas, el deporte les ayudará a ser mejores personas dentro de la sociedad y contribuir a formar a más personas de bien.

Por último, solicitó al gobernador más apoyo para los entrenadores, que son quienes se encargan de descubrir y guía a los talentos.

A su vez, el director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Juan Pedro Santa Rosa, manifestó que los ganadores son símbolo de determinación, entrega y trabajo; son un pilar importante en el estado, inspiran y dan esperanza para continuar con la recuperación del tejido social.

Resaltó que este gobierno crece de la mano de su comunidad, porque en Chihuahua el deporte es la mejor herramienta para coadyuvar en la salud pública y uno de los principales motores para la recuperación de la paz social.

Para concluir, expresó su reconocimiento y voluntad de apoyar a los entrenadores que son la guía de los deportistas, así como a los padres de familia de los homenajeados, que son el principal soporte para que sus hijos se encaminaran por el deporte y este día recibieran el galardón.