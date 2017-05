Asegura Garay que tratarán de sorprender a Dorados

By Agencias / Redacción on Mayo 4, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – Con el boleto en las semifinales, el Club Indios volvió a los entrenamientos con la consigna de viajar a Chihuahua y sorprender a Dorados en los dos primeros juegos de la serie que repartirá un boleto a la final de la Liga de Basquetbol Estatal 2017.

El conjunto que dirige Jesús Aragón sabe que no será sencillo conseguir su pase a la final, porque enfrente tendrán a Dorados, el equipo que terminó la temporada regular en primer lugar y con una derrota en 22 juegos.

“Creo que va a ser una serie difícil, pero no imposible, Dorados es un equipo que demostró su calidad durante la temporada regular, pero todos sabemos que nosotros somos el ‘caballo negro’ de los playoffs pasando como quinto lugar entre los mejores cuatro, así que estamos listos”, comentó Alejandro Garay.

El quinteto teporaca enfrentará a Dorados en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, el viernes 05 y sábado 06 de mayo, ambos juegos serán a las 20:00 horas.

“Podemos ir a sorprenderlos con un juego, la mentalidad es traernos los dos juegos de allá, pero creo que sorprenderlos con un juego eso les daría menos confianza al venir a casa sabiendo que somos un equipo peligroso”, comentó el dorsal 20.

Garay Lozoya no ve imbatible al líder del torneo que terminó con récord de 21-1.

“Las posiciones ya no cuentan, el último juego contra ellos aquí en casa demostramos nuestra calidad, perdimos por siete puntos, estuvo ganable a pesar de las situaciones que se nos enfrentaron ese día, pero el equipo está listo física y mentalmente y seguir entrenando para encarar esos juegos el viernes y sábado”, dijo.

En cuanto a su condición física “Alex” comentó: “ando al 100 por ciento, gracias a Dios no tengo ninguna lesión, en lo anímico ya me acoplé al equipo, estamos unidos y en lo personal estoy al 100 y listo para encarar los juegos”.

El juarense aseguró que Indios ya no es el mismo equipo de la fase regular.

“Todos los equipos son diferentes si eres un equipo bueno, en playoffs te vuelves dominante, nosotros éramos un equipo decente y en esta fase hemos demostrado nuestra calidad como equipo y vamos a dar buenos resultados contra Dorados”.

Garay como buen juarense sabe de la rivalidad deportiva que existe con Chihuahua.

“Ante Dorados, si eres de Juárez sabes que se trata de una guerra civil, Chihuahua y Juárez siempre ha sido la rivalidad y que mejor que barrerlos y sorprender a toda la gente del estado”, finalizó.

La serie de semifinales es ganar tres de cinco juegos, los dos primeros serán en Chihuahua, el tercero y cuarto se llevarán a cabo en Juárez y el quinto juego sería en Chihuahua. Cabe resaltar que los dos últimos partidos se jugarían en caso de ser necesario.