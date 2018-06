12 Medallas en Box para Chihuahua

By Agencias / Redacción on 13/06/2018

Chihuahua, Chih. – Las acciones del boxeo de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 llegaron a su fin el lunes por la tarde, donde Chihuahua se quedó con el primer lugar por equipos al conquistar 3 medallas de oro, 2 de plata y 7 más de bronce.

Con estas 12 medallas, Chihuahua se adjudica el primer lugar por equipos con 853 puntos, seguido por Jalisco con 750 puntos y en tercera posición quedó Nuevo León con 716 puntos.

Dentro de los combates finales que se desarrollaron en las instalaciones de la Expo Chihuahua los anfitriones conquistaron la primera medalla dorada por conducto de Jesús Omar Romero dentro de los semipesados 80kg, tras vencer al yucateco Diego Alberto Chávez por decisión unánime, mostrándose el norteño más fuerte y quien ofreció una gran pelea a los asistentes que lo apoyaron en todo momento, haciendo gala de sus certeros golpes.

Luego llegó el turno de Jesús Alejandro Pérez “El Gordo” quien subió fuerte y decidido al cuadrilátero y en un mero trámite se enfrentó a Ángel Eduardo Salazar, de Guanajuato, ya que desde el primer episodio se adjudicó la medalla de oro por RSC, dentro de la categoría pesado más de 80 kg.

En la categoría femenil, Daniela Salinas “La China” hizo lo propio al enfrentarse a Lesly Laurean de Sinaloa en los 60 kg, debutando en una final nacional la de Chihuahua en una pelea difícil que supo sobrellevar conectando un sinfín de golpes certeros y llevando a su rival en repetidas veces a las cuerdas hasta que el réferi suspendió la pelea en el 2º round para dar la victoria a Salinas.

Las preseas de plata fueron para Carlos Alfredo Ramírez en la categoría pluma 57 kg y Jahaira Martínez también en los 57 kg.

Jesús Alejandro Pérez, 16 años, categoría pesado más de 80 kg: “esta es mi 2ª participación en Olimpiada Nacional, el año pasado debuté en Nuevo León y perdí en la pelea por el bronce; sin duda esta edición en Chihuahua me dejará marcado pues nunca esperé contar con tanta gente apoyándome. El año pasado fui solo a competir y ahora escuchar a todos apoyándome me motivó al 100 por ciento”.

“Agradezco infinitamente a mi familia y amigos que estuvieron al pie del cañón y toda la gente que se hizo presente, en esta pelea me puse en manos de Dios, la Virgencita y mi abuelita que ya falleció”.

Jesús Omar Romero, 15 años, semipesado 80 kg: “me voy satisfecho este año con mi medalla de oro, el año pasado gané la de bronce y al saber que esta edición seria en Chihuahua me motivó para hacer las cosas al 100 por ciento. Me preparé “machín” y gracias a Dios todo salió bien, mis dos primeros rivales si los sentí muy difíciles venían muy fuertes, pero en esta última pelea tuve la ventaja de estar más alto y eso me ayudó bastante para la distancia. Sin duda, estas peleas me dejan muchos amigos y una gran experiencia dentro del boxeo”.

Daniela Salinas, 18 años, femenil 60 kg: “es mi primera experiencia en una Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil y venir a debutar en mi casa y con un oro me hace sentir muy orgullosa y feliz, mis rivales fueron muy fuertes, pero yo venía con sed de ganar y más en Chihuahua. Me llevo una gran experiencia y satisfacción de que el trabajo tuvo una gran recompensa”.