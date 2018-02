Invitan a conferencia de la reconocida pedagoga Angélica Sátiro [video]

By Agencias / Redacción on 01/02/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Con el propósito de impulsar el pensamiento crítico – reflexivo en alumnos de Preescolar, Primaria y Educación Especial, la Coordinadora de Educación Zona Norte a través de la Inspección de Preescolar Zona 38 organizan la conferencia denominada “Jugar a Pensar Desde Las Infancias Para La Construcción de la Paz” a cargo de la reconocida investigadora y pedagoga brasileña Angélica Sátiro.

La conferencia es organizada con el fin de llegar a docentes de Educación Básica y público general interesado en el tema, para que conozcan cómo potenciar las habilidades del pensamiento ayudando a desarrollar autonomía y amor por la paz en niñas y niños a través del diálogo, juego, arte, cuentos, mitos y leyendas; tomando como base la creatividad y actitudes éticas para favorecer la planeación y ejecución de programas de enriquecimiento áulico, escolar y familiar.

Angélica Sátiro tiene más de 60 libros publicados en varios idiomas, ha sido asesora en diversos países, es Directora del Proyecto Noria y Casa Creativa, Presidenta de la Asociación “CREARMUNDOS BCN”; siendo especialista en Filosofía para Niños por el IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy for Children). Su currículum completo consta de 32 hojas tamaño carta.

Un eje importante de su trabajo es la formación de los educadores de las nuevas generaciones, atendiendo desde Preescolar hasta el Nivel de Posgrado, sin embargo, en México se encuentra trabajando principalmente con colectivos de Preescolar, Primaria y Educación Especial.

La conferencia se llevará a cabo el próximo lunes 5 de Febrero a las 10:00 am en el Auditorio Municipal Benito Juárez con un costo de recuperación de $250.00 por persona.

Mayor información y boletos al (656) 328.8109