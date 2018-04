El Clima | 17 al 23 de Julio

By Juárez a Diario on 17/07/2017

Lunes 17 de Julio 2017

32 | 22 ºC



Día: Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Máxima de 32 C. Vientos del SE de 15 a 25 km/h.

Noche: Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 22 C. Vientos del S de 10 a 15 km/h.

Martes 18 de Julio 2017

33 | 22 ºC



Día: Cielo mayormente despejado. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Máxima de 33 C. Vientos del E de 10 a 15 km/h.

Noche: Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 22 C. Vientos del SE de 10 a 15 km/h.

Miércoles 19 de Julio 2017

32 | 21 ºC



Día: Tormentas a primera hora. Mínima de 22 C.

Noche: Tormentas a primera hora. Mínima de 22 C. Vientos del SSE de 15 a 30 km/h. 90% probab. de lluvia.

Jueves 20 de Julio 2017

32 | 22 ºC



Día: Cielo mayormente despejado. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Máxima de 32 C. Vientos del SE de 10 a 15 km/h.

Noche: Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 22 C. Vientos del SSO de 10 a 15 km/h.

Viernes 21 de Julio 2017

31 | 22 ºC



ALERTA AMARILLA

Se considera un día parcialmente soleado aunque después de las 12 podría cambiar y presentarse tormentas eléctricas.

Día: Cielo prácticamente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Máxima de 31 C. Vientos del SO de 10 a 15 km/h.

Noche: Cielo prácticamente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 22 C. Vientos del O de 10 a 15 km/h.

Sábado 22 de Julio 2017

32 | 21 ºC



Día: Tormentas matinales. Máxima de 31 C. Vientos del NO que pasarán a ser del SSE de 15 a 25 km/h. 40% probab. de lluvia.

Noche: Tormentas de madrugada. Mínima de 21 C. Vientos del SO que pasarán a ser del NO de 15 a 25 km/h. 40% probab. de lluvia.

Domingo 23 de Julio 2017

30 | 21 ºC



Día: Formación de tormentas por la tarde. Máxima de 30 C. Vientos del ESE de 10 a 15 km/h. 40% probab. de lluvia.

Noche: Cielo parcialmente cubierto. Es posible que se produzca una tormenta o chubasco dispersos. Mínima de 21 C. Vientos del ONO de 10 a 15 km/h.

Polen

El índice de polen se registra como BAJO para pastos y ALTO para hierbas silvestres de lunes a domingo.

UV

El índice UV (rayos ultravioleta) se encuentran en la escala de riesgo de daño MUY ALTO (8) a la exposición directa a los rayos del sol.

Evite la exposición directa dependiendo el color de su piel de entre 8 a 100 minutos como máximo. (Piel muy clara se recomienda la menor exposición)

Se recomienda utilizar protector solar de factor (SPF) 30 o superior y utilizar ropa protectora como gorras, sombreros y gafas para sol.

Evite estar bajo los rayos del sol entre 10am y 4pm

Las condiciones climáticas pueden fluctuar de manera inesperada. Utilice esta información como guía general y este pendiente de Juárez a Diario para reportes de cambios de último momento, si llegarán a ocurrir.